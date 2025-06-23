Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yeniden hastaneye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, ikinci kez hastaneye sevk edildi.

23 Mart'ta tutuklanan ve kanser hastası olan Çalık cezaevine girdikten sonra 15 kilo verdi.

Avukatları; sağlık durumunun hapishane koşulları için uygun olmadığını, akut lösemi ve lenfoma hastası olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Başvuruyu değerlendireceğiz." dedi.

Murat Çalık perşembe günü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kontrolden geçmişti.

Bugün de yeni tetkikler için yine hastaneye götürüldü.

Çalık'ın 4 Haziran'da yeri değiştirilmiş, Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca'daki F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti.