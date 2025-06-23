Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hastaneye yatırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan ve cezaevine girdikten sonra sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın hastaneye yatırılmasına karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, ikinci kez hastaneye sevk edildi.
23 Mart'ta tutuklanan ve kanser hastası olan Çalık cezaevine girdikten sonra 15 kilo verdi.
AKUT LÖSEMİ VE LENFOMA HASTASI
Avukatları; sağlık durumunun hapishane koşulları için uygun olmadığını, akut lösemi ve lenfoma hastası olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Başvuruyu değerlendireceğiz." dedi.
Murat Çalık perşembe günü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kontrolden geçmişti.
HASTANEYE YATIRILMASINA KARAR VERİLDİ
Bugün de yeni tetkikler için yine hastaneye götürüldü.
Tetkikleri yapılan Çalık'ın hastaneye yatırılmasına karar verildi.
Çalık'ın 4 Haziran'da yeri değiştirilmiş, Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca'daki F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti.
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