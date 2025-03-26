Beylikdüzü Belediyesi’nde Mehmet Murat Çalık’ın yerine Önder Serkan Çebi seçildi

Beylikdüzü Belediyesi’nde başkanvekili seçimi tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan Mehmet Murat Çalık’ın yerine iki aday başkanvekilliği için yarıştı. CHP Grubu Önder Serkan Çebi’yi, AK Parti Grubu ise Özden Bilgiş’i aday gösterdi.

Çebi, 24, Bilgiş ise 12 oy aldı. Seçimde bir oy ise geçersiz sayıldı.

Meclis’te yapılan oylamayla Önder Serkan Çebi, belediye başkanvekili olarak seçildi.

ÖNDER SERKAN ÇEBİ KİMDİR?



Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon’da doğdu.



İlk ve orta öğrenimini Beykent Koleji, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı.



Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.



Önder Serkan Çebi, 2013 yılından bu yana avukatlık yapıyor.