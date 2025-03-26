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Beylikdüzü Belediyesi’nde Mehmet Murat Çalık’ın yerine Önder Serkan Çebi seçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yerine vekaleten geçecek isim belirlendi. Beylikdüzü Belediye Başkanvekili olarak Önder Serkan Çebi seçildi.

Beylikdüzü Belediyesi’nde Mehmet Murat Çalık’ın yerine Önder Serkan Çebi seçildi

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Beylikdüzü Belediyesi’nde başkanvekili seçimi tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan Mehmet Murat Çalık’ın yerine iki aday başkanvekilliği için yarıştı.

CHP Grubu Önder Serkan Çebi’yi, AK Parti Grubu ise Özden Bilgiş’i aday gösterdi.

Beylikdüzü Belediyesi’nde Mehmet Murat Çalık’ın yerine Önder Serkan Çebi seçildi - 1 Önder Serkan Çebi

Çebi, 24, Bilgiş ise 12 oy aldı. Seçimde bir oy ise geçersiz sayıldı.

Meclis’te yapılan oylamayla Önder Serkan Çebi, belediye başkanvekili olarak seçildi.

ÖNDER SERKAN ÇEBİ KİMDİR?

Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon’da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Beykent Koleji, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı.

Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Önder Serkan Çebi, 2013 yılından bu yana avukatlık yapıyor.

Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi kimdir?

Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi kimdir?

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