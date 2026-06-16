Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada, parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çalışmalarda, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine söz konusu yapılarla ilgili "yapı kullanım izin belgesi (iskan)" düzenlendiği tespit edildi.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Giresun ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında belediye , inşaat ve yapı denetim firması çalışanlarının olduğu 27 zanlı gözaltına alındı.