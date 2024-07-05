Beylikdüzü D-100'de kaza: 2 yaralı

Beylikdüzü D-100 karayolunda iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikameti, Beylükdüzü mevkinde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 16 AZM 134 plakalı otomobil ile 34 BPF 984 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle çelik aydınlatma yola direği devrilirken araçlarda bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevredeki hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri de kazaya karışan otomobillerde inceleme yaptı.

Kaza sonrası, bir süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, yolun temizlenmesinin ve hasarlı araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.