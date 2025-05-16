Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde silahlı saldırı

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin bahçesinde tedavi için hastaneye gelen A.M. ile alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.K. karşılaşarak tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesiyle yanında bulunan silahı çıkaran S.K., A.M.'ye art arda ateş etti.



Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli polis ve jandarma ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürülürken yaralanan A.M. hastanede tedavi altına alındı.



Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

