Beylikdüzü metrobüs kazası: Gözaltına alınan sürücü tutuklandı

İFADESİNE ULAŞILDI



Soruşturma kapsamında şüpheli Şaban Ş'nin Beylikdüzü Şehit Orhan Şahin Polis Merkezi'nde alınan ifadesine ulaşıldı.



Olay günü 12.57'de mesaiye başladığını aktaran Şaban Ş, ilk seferinin ardından 20 dakika dinlendikten sonra ikinci seferini yapmak üzere kullandığı metrobüsü değiştirerek yola çıktığını ve havanın yağışlı olduğunu söyledi.



Şaban Ş, sefere çıktığı metrobüsün çift körüklü olmasından dolayı diğerlerinden daha uzun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Saadetdere Metrobüs Durağı'na kadar bir sorun yaşamadım. Metrobüste yolcu yoğunluğu vardı. Aynı gün 16.55 sıralarında Saadetdere Durağı'ndan, Haramidere Durağı'na doğru gitmekteydim. İki durak arası rampa aşağı olduğu için temkinli şekilde hareket etmekteydim. Bu sebeple hızımı yavaş tutuyordum. Maksimum hızımın 40 kilometre/saat olduğunu düşünmekteyim. Durağa gelmeden yaklaşık 100 metre önce frene basmaya başladım. Havanın yağışlı ve metrobüs durağı yolunun kaygan olması nedeniyle frene basmama rağmen araç yavaşladı ancak kızaklayıp durmadı."