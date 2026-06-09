Beylikdüzü metrobüste dehşet: Cinayetle biten kavganın görüntüsü ortaya çıktı
09.06.2026 12:11
Olayla ilgili gözaltına alınan baba oğuldan, oğul B.B. tutuklandı, baba M.G. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Metrobüste cinayetle biten yan bakma kavgasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüste cinayetle sonuçlanan yan bakma kavgasında güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi.
İddiaya göre B.B. ve beraber yolculuk yaptığı babası M.B. ile Ferdi A. arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi A. metrobüsten indi.
Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi A. arasında çıkan tartışma dışarıda tekrar başladı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ferdi A. bıçaklanarak yaralandı.
Olayla ilgili olarak katil zanlısı B.B. ve babası M.G. gözaltına alındı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ağır yaralandığı belirlenen Ferdi A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ferdi A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli B.B. ve babası M.G. gözaltıa alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B. tutuklandı, M.G. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde metrobüs durağı içindeki kavga anı ve duraktakilerin olaya şahit olduğu anlar yer aldı.