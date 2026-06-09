Beylikdüzü metrobüste dehşet: Cinayetle biten kavganın görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Beylikdüzü 'nde metrobüste cinayetle sonuçlanan yan bakma kavgasında güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi.

İddiaya göre B.B. ve beraber yolculuk yaptığı babası M.B. ile Ferdi A. arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi A. metrobüsten indi.

Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi A. arasında çıkan tartışma dışarıda tekrar başladı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ferdi A. bıçaklanarak yaralandı.