İstanbul'da sabah 08.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde köpeğiyle birlikte sabah yürüyüşü için sahile giden yabancı uyruklu bir kişi, köpeğinin ısrarlı havlaması üzerine sahil şeridine indi.
Köpeğinin peşinden ilerleyen yabancı uyruklu şahıs poşet içerisindeki bebek cesedini fark etti. Gördüğü manzara karısında dehşete düşen şahıs, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde cesedin henüz göbek bağı kesilmemiş yeni doğmuş bir bebeğe ait olduğu anlaşıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.