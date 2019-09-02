İstanbul'da Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos'ta Gürpınar Mahallesi'nde hareketlerinden şüphelendiği bir kişiye "dur" ihtarında bulundu.
Polisten kaçmaya çalışan şüpheli Erdi A. (28) kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelinin üst aramasında 5 poşet içerisinde 2,25 gram metamfematin bulundu.
Zanlının, uyuşturucuyu Beylikdüzü'deki bir adresten aldığını söylemesi üzerine polis adrese operasyon düzenledi.
Burada yapılan aramada da 3,75 gram metamfetamin, 2 tabanca ile şarjörleri ve 4 fişek ele geçirildi.
Adresteki Güler İ. (45) ve Yakup İ. (56) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.