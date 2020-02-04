Beylikdüzü'de yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Beylikdüzü'de 8 katlı bir binada yangın çıktı. Mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangının, yangın merdivenine konulan koltukta başladığı belirlendi.

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İstanbul Beylikdüzü'de binada çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'ndeki 8 katlı binanın 4. katındaki yangın merdiveni girişinde bulunan koltukta yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan dolayı binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye personeli tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binanın bazı yerlerinde hasar oluştu.

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