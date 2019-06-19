İstanbul Beylikdüzü'de alabora olan teknedeki 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, bir kişi "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yılmaz Badur ile avukatı katıldı. Duruşmada, hayatını kaybedenlerin aileleri de hazır bulundu.



Sanık Badur'un avukatı Ahmet Karakurt, müvekkilinin üzerine atılı suçlamayı işlediğine dair bir delil olmadığını, batan teknenin müvekkiline ait olmadığını, müvekkilinin herhangi bir kusur sorumluluğunun bulunmadığını iddia ederek, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.



Son sözü sorulan sanık Yılmaz Badur da "Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.



Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Badur'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarından dolayı cezasını 3 yıl 4 aya indirdi.



İDDİANAMEDEN



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beylikdüzü'nde 29 Aralık 2016'da Ambarlı Limanı açıklarında saat 05.30 sıralarında suya gömülen teknedeki İlyas Bostancı ve Hüseyin Karaman'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.



Hayatını kaybedenlerin yakınlarının, Bostancı ve Karaman'ın sanık Yılmaz Badur'un yanında çalıştıklarını, olay günü de yine Badur'la birlikte avlanmak amacıyla açılırken kazanın yaşandığını söyledikleri aktarılan iddianamede, bu kişilerin, kazanın gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle kazanın meydana geldiği yönündeki ifadelerine yer verildi.



İddianamede, bilirkişi raporunda, iş kazasının oluşumunda kasıt unsuru bulunmadığı ancak kazanın özen ve dikkat yükümlülüğüne aykırı davranma sebebiyle meydana geldiğine yer verildiği vurgulanarak, raporda işveren Yılmaz Badur'un olayın meydana gelmesinde "asli kusurlu" olduğu, ölen Hüseyin Karaman ve İlyas Bostancı'nın ise "tali kusurlu" olarak belirtildiği kaydedildi.



İddianamede, sanık Yılmaz Badur hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.



