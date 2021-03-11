Beylikdüzü'nde 16'ncı kattan düşen 11 yaşındaki çocuk öldü

Olay, Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Ömer Güzel burada bulunan 16 katlı sitenin en üst katında oturuyordu. Güzel, saat 18.00 sıralarında kaldığı evin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü.



Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından 11 yaşındaki çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Güzel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, çocuğun bilgisayar oyunları ile çok fazla vakit geçirdiği iddia edildi.