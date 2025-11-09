Beylikdüzü'nde 20 kişi birbirine girdi

Beylikdüzü'nde iki grup arasındaki kavgayı polis güçlükle ayırdı.

Olay, dün gece saatlerinde Büyükşehir Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, bir eğlence mekanı çıkışında yaklaşık 20 kişilik alkollü grup birbirine girdi.

Taraflar tekme ve tokatla kavga ederken ortalık adeta savaş alanına döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kavga eden tarafları ayırmakta güçlük yaşadı.

Sokak ortasında uzun süre devam eden o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.