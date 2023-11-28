Beylikdüzü'nde 3 katlı iş yerinde yangın

Son dakika haberi! Beylikdüzü Yakuplu'da 3 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede iş yerinin tamamını sardı. Alevleri görenler hemen itaiye ekiplerine haber verdi. İş yerinin çatısından yükselen alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine gönderildi.