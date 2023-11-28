Beylikdüzü'nde 3 katlı iş yerinde yangın

İstanbul Beylikdüzü Yakuplu'da 3 katlı iş yerinin çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itifaye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Beylikdüzü'nde 3 katlı iş yerinde yangın
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Son dakika haberi! Beylikdüzü Yakuplu'da 3 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede iş yerinin tamamını sardı. Alevleri görenler hemen itaiye ekiplerine verdi. İş yerinin çatısından yükselen alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine gönderildi.

Beylikdüzü'nde 3 katlı iş yerinde yangın - 1

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangını kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ve içerde kimsenin olup olmadığı araştırılıyor.

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