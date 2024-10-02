Beylikdüzü’nde alacak verecek kavgasında kan aktı

İstanbul Beylikdüzü’nde alacak verecek kavgasında bir kişi vuruldu.



Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi’nde yaşandı.



İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan dört kişi cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde buluştu.



İki grup arasında tartışma çıktı.



Tartışma giderek büyürken alacaklı olduğu öğrenilen M.S.A., silahını çıkararak ateş etmeye başladı.



Olayda karşı tarafta bulunan S.D. bacağından yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Emniyet güçleri M.S.A.’yı gözaltına aldı.



Yaralanan S.D. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri caddeye gelerek çalışma yaptı.