Beylikdüzü'nde anne vahşeti: 4 yaşındaki oğlunu öldürdü

Mersin'de 4 yaşındaki oğlu Mohammad Tahan ile yaşayan Sarah Olabi (25), sabah saatlerinde iddiaya göre eşinin kaldığı İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde bulunan siteye gitti.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sarah Olabi, burada küçük Mohammad'i kalbinden bıçaklayıp boğazını keserek öldürdü.

Sarah Olabi daha sonra dilini ve bileklerini keserek intihar etmeye çalıştı. Akrabaların bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tahan'ın öldüğünü tespit ederken, durumu iyi olan Olabi hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun cenazesi savcı incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İlk gelen bilgi ise çocuğun 3 yaşında olduğu yönündeydi.