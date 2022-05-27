Beylikdüzü'nde banka soygunu

Beylikdüzü'nde bulunan bir banka, silahlı 2 kişi tarafından soyuldu. Soyguncuların 80 bin dolar alıp kaçtığı öne sürüldü.

Haberler - DHA 27.05.2022 - 18:55 | Son Güncelleme : 27.05.2022 - 19:01

Beylikdüzü'nde banka soygunu

'un Beylikdüzü ilçesinde bir banka silahlı 2 kişi tarafından soyuldu.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir bankaya saat 17.00 sıralarında gelen 2 kişi, güvenlik görevlisini tehdit ederek etkisiz hale getirdi.

Soyguncuların 80 bin doları alarak kaçtığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Soyguncuların yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Görgü tanığı Kamil Akyapı Görgü tanığı Kamil Akyapı

"SİLAH ÇEKİP BANKAYI SOYDULAR"

Görgü tanığı Kamil Akyapı, "Ben yan tarafta okulda çalışıyorum. 2 kişiydiler, silah çekip bankayı soydular, sonra çekip gittiler. Ardından polisler geldi." dedi.

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