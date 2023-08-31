Beylikdüzü'nde D-100 kara yolunda otomobile silahlı saldırı

Olay, 18.30 sıralarında D-100 kara yolu, Cumhuriyet Mahallesi Mevkiinde yaşandı.

Avcılar istikametine doğru seyir halindeki Emre Bilaloğlu'nun kullandığı otomobile aynı yönde seyir halindeki bir otomobilde bulunan kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Bilaloğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otomobilde çok sayıda mermi izi olduğu öğrenildi.