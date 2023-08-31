Beylikdüzü'nde D-100 kara yolunda otomobile silahlı saldırı: Sürücü öldü

Topkapı yönüne giden Emre Bilaloğlu idaresindeki otomobile, D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisinde aynı istikamette seyreden başka bir araçtan silahla ateş edildi.



Saldırıda ağır yaralanan Bilaloğlu, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü Bilaloğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, saldırıyla ilgili çalışma başlattı.