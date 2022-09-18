Beylikdüzü'nde depo yangını

İstanbul Beylikdüzü'nde bir deponun bodrumunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Söndürme çalışmaları yaklaşık 7 saattir sürüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.09.2022 - 23:02 | Son Güncelleme : 18.09.2022 - 23:08

Beylikdüzü'nde depo yangını

Beylikdüzü'nün Şehitler Caddesi'nde 2 katlı deponun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü'nde depo yangını - 1

Su tankerlerinin de müdahale için olay yerine gönderildiği yangın sonucu çıkan yoğun duman depoya ve caddeye yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması yaklaşık 7 saattir sürüyor.

Kızılay da yangına müdahale eden ekibin ihtiyaçları için olay yerine mobil büfe gönderdi.

Beylikdüzü'nde depo yangını - 2

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