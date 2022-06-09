Beylikdüzü'nde durakta yoğunluk olunca metrobüsün önünü kesti

Beylikdüzü'nde metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşandı. Araçların yolcu almadan geçmesine tepki gösteren bir yolcu metrobüsün önünü kesti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Beylikdüzü metrobüs duraklarında saat 19.00 sıralarında yoğunluk yaşandı. Metrobüslerin yolcu almadan devam etmesine yolcular tepki gösterdi. Yolculardan biri metrobüsün yolunu kesti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren yoğunluk sonrasında metrobüs hatları normale döndü. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.