Beylikdüzü'nde E-5 yan yolda otomobil takla attı: Trafik kilitlendi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Haramidere mevkii D-100 (E-5) Karayolu yan yolda D.Ş. (38) kontrolündeki 34 KHH 428 plakalı otomobil, yan yolda arızalanarak duran 34 JN9182 plakalı otomobile çarptı.

Saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle 34 KHH 928 plakalı otomobil takla attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Takla atan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.