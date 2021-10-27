Beylikdüzü’nde emekli polis, eşi ve kızını vurup intihar etti

İstanbul Beylikdüzü'nde emekli polis, eşini ve kızını silahla yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmandaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru olduğu öğrenilen Alaaddin T., eşi S.T. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında belirlenemeyen bir nedenle cinnet getiren emekli polis memuru, evinde bulunan tabanca ile önce eşine daha sonra da kızı E.T.'ye (20) ateş etti.

Eşi ve kızının yaralanmasının ardından Alaaddin T., tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.T.'yi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, kızı E.T.'yi de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.



ANNE VE KIZININ DURUMU İYİ



Emekli polis memuru ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan anne ve kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.