Beylikdüzü'nde S.E., otomobiliyle sitenin önüne gelerek, bir hafta önce boşandığı eski eşi Ö.E’nin içende olduğu İ.Ş’nin kullandığı otomobilin önünü kesti. Yanındaki silahı alarak otomobilden inen S.E, eski eşi ile İ.Ş.'nin içinde olduğu araca doğru gitti.

Bu sırada S.E'nin geldiğini gören İ.Ş, işe ise panikleyerek araçla geri geri kaçmaya çalışırken park halindeki başka otomobile çarptı. Daha sonra S.E, eski eşinin içinde olduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu.



Aracın içinde bulunan eski eş Ö.E, ile çocuk doktoru olduğu öğrenilen İ.Ş, kanlar içinde kalırken, dehşet saçan eski koca ise silahı kafasına dayayarak ateş etti. S.E kanlar içinde yere yığıldı.



Silah seslerini duyan vatandaşlar panik içinde durumu polise bildirdi. olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.E’yi özel bir hastaneye ve çocuk doktoru olana İ.Ş’yi ise ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Ö.E’nin ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Ağır yaralanan iki kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı ve sitenin girişini araç ve yaya trafiğine kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinde ve araç üzerinde inceleme yaparken, çevrede güvenlik kamerası çalışması yaptı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.