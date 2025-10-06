Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde korkutan yangın
İstanbul Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde ahşap üretimi yapan bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Birlik Sanayi Sitesi'nde ahşap üretimi yapan iki katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Hadımköy, Bağcılar ve Sultangazi'den de itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığı öğrenildi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- İstanbul Beylikdüzü
- Yangın
- İtfaiye