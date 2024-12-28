Beylikdüzü'nde feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Sanayi Caddesi'nde gece, Yusuf Çetin'in kullandığı 34 KIR 606 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyere çarptı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri araçta sıkışan Yusuf Çetin'in (28) hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada yaralanan Y.G. (20) ve M.Ş. (20) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.