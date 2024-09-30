Beylikdüzü'nde hareketli anlar: Yakını direksiyon sınavında kaldı, bıçakla eğitmene saldırdı

Olay, dün Beylikdüzü Kavaklı Oğuzhan Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir vatandaş, ehliyet almak için girdiği direksiyon sınavından kaldı.

Eğitmen ve sürücü adayının yakını arasında bu nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Öfkeli vatandaş tartıştığı adama saldırırken çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Gözü dönmüş adam eşinin "Yapma çocuklarımız var" diye bağırışlarına aldırmadan arabasından bıçak alarak eğitmene saldırmaya çalıştı. Kadın eşinin bacağına sarılarak sinir krizi geçirerek bayıldı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.