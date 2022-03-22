Beylikdüzü'nde iki katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi Atatürk Caddesi Bozkır Sokak'ta 6 katlı binanın giriş ve birinci katında bulunan, ikinci el eşya satan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede iki katlı iş yerini saran alevler binanın üst katına ve park halindeki okul servisi ile hafif ticari iki araca sıçradı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yeri kullanılamaz hale gelirken, bina, okul servisi ve hafif ticari iki araçta hasar oluştu.



Bina sakinleri, itfaiyenin yardımıyla tahliye edildi.



Alevlerin iş yerini sardığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde itfaiye yangına müdahale ederken, elektrik tesisatındaki patlamalar dikkati çekiyor.