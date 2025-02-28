Beylikdüzü’nde istinat duvarı çöktü, bina tahliye edildi
İstanbul Beylikdüzü’nde yan tarafında inşaat yapılan bir binanın istinat duvarı çöktü. Belediye ekipleri, söz konusu binayı tahliye edip mühürledi.
İstanbul Beylikdüzü’nde inşaat sırasında bir binanın istinat duvarı çöktü.
Olay, dün Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dört katlı Akman Apartmanı’nın yanında yapılan inşaat sırasında son zamanlarda yaşanan yağışların da etkisiyle istinat duvarı çöktü.
Bina girişindeki kamelya yan yattı.
Olay yerine ihbar üzerine Beylikdüzü Belediyesi ekipleri geldi.
Ekipler yapılan incelemelerin ardından betonun tekrar güçlendirilmesi ve inşaatına karar verdi.
Bina içinde yaşayan üç aile ise tahliye edildi.
Apartmanın kapısına mühür vuruldu.
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