Beylikdüzü’nde istinat duvarı çöktü, bina tahliye edildi

İstanbul Beylikdüzü’nde yan tarafında inşaat yapılan bir binanın istinat duvarı çöktü. Belediye ekipleri, söz konusu binayı tahliye edip mühürledi.

Beylikdüzü’nde istinat duvarı çöktü, bina tahliye edildi

Beylikdüzü’nde inşaat sırasında bir binanın istinat duvarı çöktü.

Olay, dün Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dört katlı Akman Apartmanı’nın yanında yapılan inşaat sırasında son zamanlarda yaşanan yağışların da etkisiyle istinat duvarı çöktü.

Bina girişindeki kamelya yan yattı.

Olay yerine ihbar üzerine Beylikdüzü Belediyesi ekipleri geldi.

Beylikdüzü’nde istinat duvarı çöktü, bina tahliye edildi - 1 Çöken duvar drone ile görüntülendi

Ekipler yapılan incelemelerin ardından betonun tekrar güçlendirilmesi ve inşaatına karar verdi.

Bina içinde yaşayan üç aile ise tahliye edildi.

Apartmanın kapısına mühür vuruldu.

Öne Çıkan Video

İngiltere Kralı Charles, Ramazan öncesi hurma paketledi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...