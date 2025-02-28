Beylikdüzü’nde istinat duvarı çöktü, bina tahliye edildi

İstanbul Beylikdüzü’nde inşaat sırasında bir binanın istinat duvarı çöktü.



Olay, dün Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dört katlı Akman Apartmanı’nın yanında yapılan inşaat sırasında son zamanlarda yaşanan yağışların da etkisiyle istinat duvarı çöktü.



Bina girişindeki kamelya yan yattı.



Olay yerine ihbar üzerine Beylikdüzü Belediyesi ekipleri geldi.