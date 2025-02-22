Beylikdüzü'nde kar küreme kamyonunun çarptığı otomobil ters döndü

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Beylikdüzü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda temizleme yaparak ilerleyen kar küreme virajı alamayınca park halindeki otomobile çarptı. Park halindeki otomobil çarpmanın etkisiyle ters döndü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.



Görüntülerde, virajı alamayan kamyonun kayarak park halindeki otomobile çarptığı anlar yer aldı. Yaşanan kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.