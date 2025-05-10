Beylikdüzü'nde karşı yöne geçen TIR dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Ambarlı Limanı'na giden A.G. yönetimindeki 34 KNF 548 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı yöne geçti.

Savrulan TIR, 34 NBE 384 plakalı motosiklet ve 34 BMZ 06 ile 54 AHY 420 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sinan T. ile 54 AHY 420 plakalı otomobilin sürücüsü Arap Kanat yaralandı.



Ağır yaralı motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü Arap Kanat ise ambulansta ayakta tedavisi yapıldı.

İtfaiye, bir süre trafiğe kapanan yoldaki bariyerleri keserek yolun ulaşıma açılmasını sağladı. Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü A.G. gözaltına alındı.