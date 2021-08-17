Beylikdüzü'nde kaybolan 2,5 yaşındaki Zümra Nur'dan acı haber

Beylikdüzü’nde kaybolan ve yaşadığı apartmanın bodrum katında baygın halde bulunan 2,5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi Sütçü İmam Sokak’taki yaşadıkları evin önünde gözden kaybolan 2,5 yaşındaki Zümra Nur Şenyurt’un ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.



Polis ekipleri mahalle sakinleriyle birlikte kız çocuğunu aramaya başladı. Bir süre sonra yaşadıkları apartmanın bodrum katında baygın halde bulunan Zümra Nur Şenyurt, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Küçük kız, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

