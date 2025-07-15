Beylikdüzü'nde kimyasal panik: Bina tahliye edildi, beş kişi hastaneye kaldırıldı

Beylikdüzü'ndeki bir binanın su deposunda yapılan tadilat çalışmasında kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen beş kişi hastanede tedavi altına alınırken, bina tahliye edildi.

Büyükşehir Mahallesi'ndeki 19 Mayıs Caddesi'nde yer alan bir sitenin 15 katlı blokunun su deposu olarak kullanılan en alt katında yapılan tadilat çalışması sırasında iki kişinin zehirlendiğinden şüphe edildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Zehirlendiği değerlendirilen iki kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren iki itfaiye eri ile binada bulunan bir kişi de fenalaştı.