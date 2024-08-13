Beylikdüzü'nde korku dolu anlar: Trafo bomba gibi patladı

İstanbul Beylikdüzü'nde dumanların yükseldiği bir trafo bomba gibi patlayarak alev topuna döndü.

Beylikdüzü'nde korku dolu anlar: Trafo bomba gibi patladı

Yangın, saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü'nde bir sanayi sitesindeki trafoda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle dumanların yükseldiği trafoda büyük bir patlama yaşandı.

Patlamanın ardından trafo alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Patlama anı saniye saniye çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafonun bir anda patladığı ve alev aldığı anlar yer alıyor.

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