Beylikdüzü'nde kuyumcuya silahlı saldırı
Beylikdüzü'nde bir kuyumcuya motosikletli iki şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, motosikletle caddeye gelen kimliği belirsiz iki şüpheli, bir kuyumcuya ateş açtı.
Kurşunların isabet ettiği iş yerinde hasar oluşurken saldırıda yaralanan olmadı. Silahlı saldırının ardından şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcu önünde çalışma yaptı.
Saldırganların yakalanması için polisin geniş çaplı çalışması sürüyor.
- Etiketler :
- Silahlı Saldırı
- İstanbul Beylikdüzü
- Kuyumcu