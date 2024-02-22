Beylikdüzü’nde market deposunda yangın

Yangın, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Marmara Mahallesi Avrasya Caddesi’nde bulunan bir zincir marketin deposunda çıktı. Alev alev yanan depoyu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Caddeye gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri, tedbir amacıyla caddeyi bir süre trafiğe kapattı.

Yangının söndürülmesinin ardından trafik normale dönerken, marketin deposunda hasar meydana geldi.