Beylikdüzü'nde markette taciz iddiası: Şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Beylikdüzü'nde, markette bir kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, markette cinsel taciz iddiasına ilişkin dün sosyal medyada video paylaşılması üzerine çalışma yaptı.
Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'ndeki bir markette kadının taciz edildiğini belirleyen ekipler, kimlik bilgileri tespit edilen A.Z.'yi (31) gözaltına aldı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Beylikdüzü
- Gözaltı
- Taciz