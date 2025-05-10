Beylikdüzü'nde metrobüs kazası: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

İstanbul'da metrobüs kazası meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen bir diğer metrobüs çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Ebru Heper (37) hayatını kaybederken, 54 kişi de yaralandı. Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.



VALİ GÜL: 44 VATANDAŞIMIZ TABURCU EDİLDİ



İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralanan 54 kişiden 44'ünün hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.



Gül, paylaşımında, "54 vatandaşımız hastanelere nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş, 10 vatandaşımızın hastanedeki tedavisi devam etmektedir. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiş, süreç Valiliğimizin koordinasyonunda yakından takip edilmiştir. Olayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.



Sağlık ekipleri olay yerindeki yaralılara müdahale etti

KAZA ANI KAMERADA



Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.

Kamera kaydında, durakta yolcu alan metrobüse, durağa yanaşan başka bir metrobüsün hızla çarptığı ve bekleyen aracın çarpmanın etkisiyle sürüklendiği görüldü. Durakta yolcu aldığı için kapısı açık olan araçtaki bazı yolcuların savrularak yola düştüğü, bazılarının da kendiliğinden araçtan indiği görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, kazanın etkisiyle metrobüsün altında kalan bir yolcunun, bulunduğu yerden diğer yolcularca çıkarıldığı anlar da yer aldı.