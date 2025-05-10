Beylikdüzü'nde metrobüs kazası: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı.
İstanbul'da metrobüs kazası meydana geldi.
Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen bir diğer metrobüs çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada Ebru Heper (37) hayatını kaybederken, 54 kişi de yaralandı.
Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.
VALİ GÜL: 44 VATANDAŞIMIZ TABURCU EDİLDİ
İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralanan 54 kişiden 44'ünün hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
Gül, paylaşımında, "54 vatandaşımız hastanelere nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş, 10 vatandaşımızın hastanedeki tedavisi devam etmektedir. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiş, süreç Valiliğimizin koordinasyonunda yakından takip edilmiştir. Olayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.
Kamera kaydında, durakta yolcu alan metrobüse, durağa yanaşan başka bir metrobüsün hızla çarptığı ve bekleyen aracın çarpmanın etkisiyle sürüklendiği görüldü.
Durakta yolcu aldığı için kapısı açık olan araçtaki bazı yolcuların savrularak yola düştüğü, bazılarının da kendiliğinden araçtan indiği görüntülere yansıdı.
Görüntülerde, kazanın etkisiyle metrobüsün altında kalan bir yolcunun, bulunduğu yerden diğer yolcularca çıkarıldığı anlar da yer aldı.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada " 10.05.2025 cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağında 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır, 40 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.
İBB: KAZAYLA İLGİLİ İDARİ VE TEKNİK SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, kazayla ilgili İBB, İETT ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince idari ve teknik soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Yaralıların durumunun yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, "Kazada yaralanan ve hastaneye sevk edilen vatandaşlarımızdan biri maalesef tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.
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