Beylikdüzü'nde metrobüste yangın: Seferler bir süre aksadı

İstanbul Beylikdüzü'nde yolcu indirdiği sırada metrobüste çıkan yangın sürücü tarafından söndürüldü. Seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Beylikdüzü'nde metrobüste yangın: Seferler bir süre aksadı

İstanbul'da TÜYAP istikametinde ilerleyen metrobüsün, Beylikdüzü Durağı'nda yolcular indiği sırada motor kısmından dumanlar yükseldi.

Dumanları fark eden araç sürücüsü, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.  söndürülürken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Metrobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Bu arada, metrobüsün motor kısmında çıkan yangına sürücünün müdahale ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

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