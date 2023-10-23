Beylikdüzü'nde motosiklet hırsızı yakalandı

Görüntülerde motosikletlerle gelen şüphelilerin, park halindeki motosikletin kilidini kırarak çaldıkları ve iterek olay yerinden uzaklaştırdıkları görüldü.



Polis kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Mehmet Ö. (38) gözaltına alındı.



Daha önceden 6 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

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