Beylikdüzü'nde motosikletli saldırgan dehşeti: 27 yaşındaki Akıncan yaşamını yitirdi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında iddiaya göre, işe gitmek üzere evinden çıkan Akıncan Haberveren (27) sokakta bekleyen motosikletli şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Haberveren, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vücuduna beş kurşunun isabet ettiği öğrenilen Haberveren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN DAİKALARCA BEKLEMİŞ



Öte yandan, Akıncan Haberveren'e düzenlenen silahlı saldırıdan önce motosikletli saldırganın beklediği anların görüntüsü ortaya çıktı.