Beylikdüzü'nde ölü doğan bebeğini komşusunun balkonuna attı

İstanbul Beylikdüzü'nde, Libya uyruklu bir kadın, ölü doğurduğu bebeğini alt komşusunun terasına attı. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen, kadın serbest bırakıldı.

Haberler - DHA 13.05.2022 - 12:18

Beylikdüzü'nde ölü doğan bebeğini komşusunun balkonuna attı

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İstanbul'da bir kadın ölü doğan bebeğini komşusunun balkonuna attı.

Olay, 21 Nisan Perşembe akşam saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.K.M.A. isimli Libya uyruklu kadın, ailesi ile yaşadığı evde tek başına doğum yaptı.

Kadın, ölü doğan bebeğini alt komşusunun terasına attı. İlerleyen saatlerde üst komşusu çamaşır asmak balkonuna çıktığı sırada, terasta cansız şekilde yatan bebeği gördü.

Kadın durumu site yönetimine haber verdi. Site yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bebeğin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, anne A.K.M.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Kadın ve ailesinin memleketleri olan Libya'ya döndüğü öğrenildi.

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