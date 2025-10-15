Beylikdüzü'nde otomobile silahlı saldırı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, dün saat 22.55 sıralarında Marmara Mahallesi'ndeki Ulusum Caddesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan nişanlısı ve iki arkadaşıyla misafirliğe gelen Şafak Ç. isimli vatandaş, otomobiliyle cadde üzerinde seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Otomobile iki kurşun isabet ettiği öğrenilirken olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.