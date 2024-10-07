Beylikdüzü’nde polisten kaçan alkollü sürücü restorana daldı

İstanbul Beylikdüzü’nde polisin dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü, aracıyla restorana daldı. Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Beylikdüzü’nde polisten kaçan alkollü sürücü restorana daldı

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Beylikdüzü’nde polisten kaçan alkollü sürücü restorana daldı.

Olay, cumartesi gece saatlerinde ilçedeki Anadolu Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Büyükçekmece’de polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktada kendisine dur ihtarı yapılan sürücü Ö.T., ihtara uymayarak kaçmak istedi.

Polis ekipleriyle kovalamacaya giren alkollü olduğu öğrenilen sürücü Ö.T., Anadolu Caddesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerindeki bir restorana daldı.

Yaşanan kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmazken, sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

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