Beylikdüzü’nde silahlı saldırı: Saldırganlar Esenyurt’ta yakalandı

İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir kafede yaşanan silahlı saldırı olayının failleri, Esenyurt’ta yakalandı.



Bir kafede 4 Kasım günü alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıkmıştı.



Kavga sırasında bir kişi ayağından vurulmuştu.



Olayın ardından harekete geçen polis, birisi 18 yaşından küçük üç kişiyi Esenyurt’taki adreslerinde yakaladı.



Olay sonrası gözaltına alınan D.D. ve G.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşı küçük diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.