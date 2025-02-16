Beylikdüzü'nde site yönetim toplantısında silahlı kavga: Üç kişi yaralandı

İddiaya göre, bir sitenin sakinleri olağan site yönetim toplantısı için Şehit Büyükelçi Galip Balkar Ortaokulu'nun konferans salonunda bir araya geldi.

Toplantı esnasında tartışmaya başlayan bir grup site sakini arasında arbede çıktı. Okulun bahçesine taşan kavgada F.K. isimli şahıs, silahı ile kavga ettiği üç kişiyi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.Ü., M.T. ve C.K. isimli vatandaşlar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırgan F.K.’yı silahıyla beraber yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan hastaneye kaldırılan vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

