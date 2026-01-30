Beylikdüzü'nde siteye silahlı saldırı. Güvenlik görevlisi ağır yaralandı

İstanbul Beylikdüzü'nde siteye açılan ateşte bir kişi ağır yaralandı.

Olay Adnan Kahveci Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, maskeli bir kişi henüz bilinmeyen nedenle site girişine art arda ateş açtı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ AĞIR YARALANDI

Saldırıda girişte bulunan site görevlisi M.F., kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan görevlinin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Çevrede inceleme yapan ekipler, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Site yönetimi olayla ilgili bir açıklama yapmazken, site girişinde mermilerin isabet ettiği yerlerin afiş ve bayrakla kapatıldığı görüldü.