Beylikdüzü'nde tacizciye dayak

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadın, durakta beklediği sırada cep telefonu kamerasıyla görüntülerini kaydeden kişiyi dövdü. Çevredekilerin de tepki gösterdiği tacizci gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 25.05.2022 - 10:25

Beylikdüzü'nde tacizciye dayak

'da durakta bekleyen kadını cep telefonuyla kaydeden şüpheli gözaltına alındı.

Bir kişi, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyen bir kadının görüntüsünü gizlice cep telefonuyla çekti.

Bu sırada durakta bekleyen başka bir kişinin durumu fark etmesi üzerine şüphelinin cep telefonu incelendi.

Görüntüsünün cep telefonunda kayıtlı olduğunu gören kadın, şüpheliye saldırırken polis çağrıldı.

Çevredekilerin de tepki gösterdiği şüpheli, kadının şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

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