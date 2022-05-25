Beylikdüzü'nde tacizciye dayak

İstanbul'da durakta bekleyen kadını cep telefonuyla kaydeden şüpheli gözaltına alındı.



Bir kişi, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyen bir kadının görüntüsünü gizlice cep telefonuyla çekti.

Bu sırada durakta bekleyen başka bir kişinin durumu fark etmesi üzerine şüphelinin cep telefonu incelendi.

Görüntüsünün cep telefonunda kayıtlı olduğunu gören kadın, şüpheliye saldırırken polis çağrıldı.

Çevredekilerin de tepki gösterdiği şüpheli, kadının şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.