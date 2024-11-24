Beylikdüzü'nde yanan fabrikada çökme riski
Beylikdüzü OSB Mermerciler Sanayi Sitesi'nde plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, fabrikada çökme riskine karşı çevrede tedbir aldı.
Beylikdüzü OSB Mermerciler Sanayi Sitesi'nde plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 16 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınmıştı.
Yangın sonrası büyük hasar alan binada çökme riski ortaya çıktı.
Kolonlarında derin çatlaklar oluşan binanın çökme riskine karşı tedbir alan itfaiye ekipleri, geniş güvenlik çemberi oluşturdu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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